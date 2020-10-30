Общегородская система наблюдения появится в Севастополе

Общегородскую систему видеонаблюдения планируют создать в Севастополе. Соответствующее решение приняло правительство города.

Камеры появятся в общественных местах, на объектах инфраструктуры, а также у ведомственных учреждений и на бюджетных стройках. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Решение о создании системы принято в целях повышения уровня безопасности в Севастополе. К объектам наблюдения отнесут территории с массовым пребыванием людей, перечень которых утвердит правительство города. Вся информация с видеокамер будет храниться в защищенном сегменте.

Предполагается, что система наблюдения получит название «Аргус».