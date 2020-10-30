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Жителя Новосибирска осудили на шесть лет за финансирование террористов

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Иностранец, проживавший в Новосибирске, приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за финансирование террористов. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

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Как установил первый восточный окружной военный суд, мужчина в 2014–2016 годах регулярно переводил деньги с Стамбул. Средства поступали боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», находившимся в международном розыске.

Задержали подозреваемого в декабре 2019 года. Как пишет «Газета.ру», было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Cодействие террористической деятельности»).

В конце августа шестеро россиян были задержаны по подозрению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, они собрали не менее 500 тыс. рублей от жителей регионов для финансирования терроризма.

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