Мэр Тамбова подала заявление о досрочном сложении полномочий

Мэр Тамбова Наталия Макаревич решила покинуть свой пост досрочно. Чиновница уже подала соответствующее заявление, сообщает в пятницу, 30 октября, источник в городской администрации.

«Наталия Владимировна [Макаревич] написала заявление о сложении полномочий со 2 ноября. Депутаты Тамбовской городской думы сегодня на очередном заседании должны принять решение по ее заявлению», — цитирует своего собеседника ТАСС.

49-летняя Макаревич занимала должность главы Тамбова с сентября прошлого года. До этого она в течение года была начальником управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области, а с ноября 2015 по июль 2018 работала главой управления по развитию промышленности и предпринимательства региона.

23 октября премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за медиаотрасль. Другим своим указом глава кабмина назначил на этот пост Бэллу Черкесову.