Трамп встретился с уничтожившими аль-Багдади спецназовцами

Президент США Дональд Трамп встретился со спецназовцами, участвовавшими «террориста номер один», лидера группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает 29 октября The Associated Press.

Как рассказала пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани, встреча проходила без участия прессы на военной базе в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) и была обозначена в расписании Трампа как «общение с военнослужащими».

Отмечается, что в рамках своего визита американский лидер вручил военнослужащим знаки отличия, а также посетил мемориал павшим сотрудникам спецназа.

Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб 27 октября 2019 года. По его словам, пытаясь скрыться от американских военных, террорист подорвал себя вместе с тремя детьми в подземном тоннеле.

Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказал уничтожение именно аль-Багдади.

Американский президент выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции.