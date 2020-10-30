Путин заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничительные меры

Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт» заявил, что вводить в тотальные ограничительные меры не планируется. Российский лидер также отметил, что удалось смягчить последствия пандемии для отечественной экономики, однако риски ещё сохраняются.

«При этом подчеркну: несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше. Да, я прекрасно понимаю, мы недавно на совещании с правительством это обсуждали, есть вопросы, есть проблемы, на которые надо обратить особое внимание, есть регионы, которые требуют нашего особого внимания», - сказал президент.