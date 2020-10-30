МИД РФ заявил о нежелании НАТО решать проблему РСМД

МИД РФ: НАТО показала, что не хочет решать проблему РСМД, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их. Такую позицию европейцев сложно рассматривать иначе, чем свидетельство нежелания заниматься совместным поиском взаимоприемлемого урегулирования», - указала дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил шаги к разрядке обстановки в Европе. Напряженность возникла после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Путин подтвердил, что Россия не будет размещать такие ракеты, пока они не появятся в Европе.