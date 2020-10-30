Прямой эфир

МИД РФ заявил о нежелании НАТО решать проблему РСМД

0
Выделить главное
вкл
выкл

МИД РФ: НАТО показала, что не хочет решать проблему РСМД, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их. Такую позицию европейцев сложно рассматривать иначе, чем свидетельство нежелания заниматься совместным поиском взаимоприемлемого урегулирования», - указала дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил шаги к разрядке обстановки в Европе. Напряженность возникла после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Путин подтвердил, что Россия не будет размещать такие ракеты, пока они не появятся в Европе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020