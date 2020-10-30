Двукратный чемпион мира Гассиев заявил о планах победить Сефери

Двукратный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев Мурат серьезно подошел к своему возвращению на ринг. Усиленные тренировки и постоянные спарринги. Российский боксер рассчитывает победить албанца Нури Сефери

«Самая главная задача — я ставлю перед собой задачу победить. Если получится, в первом раунде, во втором, в третьем, в последнем. Нужно выполнять задачи, которые перед тобой команда ставит, и всё. Если получится закончить быстро — это будет только хорошо. Если бой всю дистанцию продлится — это тоже будет хорошо. Самое главное, результат — и это победа», — заявил боксер.

Бой Гассиев—Сефери пройдёт 31 октября в Сочи. Соорганизатором турнира является РЕН ТВ. Телеканал покажет эксклюзивную трансляцию поединка.