Трамп отказался считать себя политиком

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя политиком, поэтому отличается от типичных представителей власти. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter в четверг, 29 октября.

«Мои заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона, потому что я не политик. Я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента потому, что я был избран, чтобы бороться за вас (избирателей — Ред.) сильнее, чем кто-либо до меня», — написал он.

If I don’t sound like a typical Washington politician, it’s because I’m NOT a politician. If I don’t always play by the rules of the Washington Establishment, it’s because I was elected to fight for YOU, harder than anyone ever has before! https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/kCtPkRWdY4