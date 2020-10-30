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Трамп отказался считать себя политиком

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя политиком, поэтому отличается от типичных представителей власти. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter в четверг, 29 октября.

«Мои заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона, потому что я не политик. Я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента потому, что я был избран, чтобы бороться за вас (избирателей — Ред.) сильнее, чем кто-либо до меня», — написал он.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп в последние два дня предвыборной кампании намерен провести 11 митингов в нескольких штатах.

Отмечается, что советники пообещали американскому лидеру, что его рейтинг может повыситься на 0,5–1 процентный пункт, в случае если он проявит усилия в последние дни предвыборной кампании. Ожидается, Трамп проведет большую часть времени в Пенсильвании, Флориде и Северной Каролине.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.

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