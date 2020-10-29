Прямой эфир
Сюжет:

На Украине победивший на выборах мэра Новгорода-Северского умер от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался мэр города Новгород-Северский Олег Бондаренко, победивший на местных выборах. Об этом сообщается на сайте Черниговской областной госадминистрации.

«Поступила трагическая весть. Вечером 29 октября от осложнений коронавирусной болезни умер Олег Бондаренко, новгород-северский городской голова. Пять лет он возглавлял город, поддержали его горожане и на выборах 2020 года», — сказано в сообщении.

Бондаренко переизбрали на второй срок на местных выборах 25 октября. Чиновник был кандидатом от партии «Родной дом».

Ранее в этот же день стало известно, что от осложнений COVID-19 умер мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020