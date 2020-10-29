На Украине победивший на выборах мэра Новгорода-Северского умер от COVID-19

На Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался мэр города Новгород-Северский Олег Бондаренко, победивший на местных выборах. Об этом сообщается на сайте Черниговской областной госадминистрации.

«Поступила трагическая весть. Вечером 29 октября от осложнений коронавирусной болезни умер Олег Бондаренко, новгород-северский городской голова. Пять лет он возглавлял город, поддержали его горожане и на выборах 2020 года», — сказано в сообщении.

Бондаренко переизбрали на второй срок на местных выборах 25 октября. Чиновник был кандидатом от партии «Родной дом».

Ранее в этот же день стало известно, что от осложнений COVID-19 умер мэр Уфы Ульфат Мустафин.