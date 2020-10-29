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В Подольске юноша попытался изнасиловать двух девушек за один день

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В Подольске задержали молодого человека, который за день попытался изнасиловать двух разных девушек.

Преступления были совершены 26 октября. 20-летний подозреваемый сначала напал на школьницу, которую подкараулил в лифте и изнасиловал. После этого он попытался повторить то же самое с другой девушкой, однако его спугнули крики жертвы, и он скрылся.

Вскоре юноша был задержан правоохранителями, сейчас он дает показания. Как сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 29 октября, он приехал в город из Тулы на заработки. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

20 октября сообщалось, что мужчина в Казани взял женщину в заложницы, перед этим изнасиловав ее и ее дочь-подростка.

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