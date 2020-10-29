Благоустройство сквера завершено в Одоеве Тульской области

В Одоеве Тульской области завершилось благоустройство сквера памяти земляков – Героев Советского Союза. В четверг, 29 октября, юнармейцы и школьники высадили дополнительные туи. Работы стоимостью 3 млн рублей организованы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сквере убрали аварийные деревья. Появились дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, лавочки и фонари. По всему периметру памятного места посажены туи, сообщает ИА «Тульские известия».

Всего до конца года в рамках программы Тульской области в регионе благоустроят 328 дворов и 18 общественных пространств.