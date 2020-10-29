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Транспортные карты в Ульяновске станут дешевле с декабря

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В администрации Ульяновска сообщили об уменьшении с 1 декабря стоимости общегражданской транспортной карты с 1600 до 1400 рублей.

Эта карта предоставляет право проезда на трамваях, троллейбусах и автобусах АО «ПАТП-1». В управлении дорожного хозяйства отметили рост популярности единых проездных билетов, введенных в августе. Поэтому руководство МУП «Ульяновскэлектротранс» и АО «ПАТП-1» решило снизить цену на транспортные карты, передает 1ul.ru.

Напомним, в Ульяновске масштабно обновляют электротранспорт. Город получил 15 трамваев марки «Львенок». Они отличаются удобными сиденьями и просторным салоном, а также пониженным уровнем пола. В 2021 году планируется закупка 30 современных троллейбусов.

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