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Севастопольский судостроительный колледж получит федеральный статус

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Правительство Севастополя решило передать судостроительный колледж в ведение Федерального агентства речного и морского транспорта Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

«Если мы проведем комиссию в ближайшее время, то до конца года завершим перевод сотрудников, а это более 100 человек. Надеемся, что к выпуску этим летом дети уже смогут получить дипломы Университета имени Ушакова», — цитирует замдиректора департамента образования и науки Севастополя Антона Ульяновцева онлайн-газета «Новый Севастополь».

Чиновник также отметил, что в колледж планируется инвестировать 700 млн рублей федеральных средств.

После получения федерального статуса колледж сможет не только сохранить профиль, но и получит возможность вести обучение новым специальностям. Сотрудники учреждения, по словам губернатора Михаила Развожаева, будут получать более высокую зарплату.

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