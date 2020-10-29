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Глава Тверской области поручил ускорить ремонт дома досуга в Сонково

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В Сонковском районе Тверской области продолжается капитальный ремонт дома досуга. Губернатор Игорь Руденя посетил объект 29 октября и поручил ускорить работы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ремонт должны завершить к началу 2021 года. Губернатор также поручил установить в зале новые проекторы, кресла, звуковое и световое оборудование, пишут «Тверские ведомости».

Кроме того, в здании планируется модернизировать систему отопления.

Ранее сообщалось, что на территории Тверской области за последние четыре года благоустроили 515 общественных мест. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В порядок были приведены 267 дворов и 248 общественных пространств.

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