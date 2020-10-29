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После пожара в Котовске возбуждено дело о покушении на убийство

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Причиной пожара в Котовске, где пострадали женщина и еe трое малолетних детей, стал поджог. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В совершении преступления подозревается ранее судимый 31-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в ночь на 29 октября пьяный мужчина поджег свою квартиру в двухквартирном жилом доме.

По последним данным, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, ее дети в удовлетворительном состоянии. Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», злоумышленника пока не нашли.

24 октября сообщалось, что жертвами пожара в частном двухквартирном доме в Якутии стали женщина и четверо детей, пострадал мужчина. Дoм был пoлнoстью пoврежден oгнем на oбщей плoщади 160 кв. м.

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