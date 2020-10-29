Кольцо от Светлогорска до Янтарного начнут строить в 2021 году

В 2021 году в Калининградской области должно начаться строительство участка Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного. Этого не исключил региональный вице-премьер Александр Рольбинов.

По его словам, власти скорректировали проект по поручению президента Владимира Путина, сейчас он проходит экспертизу. Заказчиком выступает калининградское подразделение Росавтодора.

«Калининград.Ru» уточняет, что Владимир Путин во время визита в Калининградскую область в 2017 году поручил довести Приморское кольцо до Янтарного и Балтийска. Планировалось, что проект будет реализован за счет повышения акцизов на топливо.

В сентябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал президенту, что работы начнутся в 2019 году после корректировки документации, а само строительство займет три года. Президент раскритиковал главу региона за затягивание проекта.

Стоимость строительства Приморского кольца до Янтарного оценивается в 35 млрд рублей.