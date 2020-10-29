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Дорогу со стоящим посередине столбом нашли под Казанью

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В Зеленодольском районе Татарстана нашли дорогу, на середине проезжей части которой стоит столб. Это место находится в поселке Васильево. Фото дороги появилось в социальных сетях.

По словам одного из водителей, который знает, где находится столб, на дороге уложен новый асфальт, нанесена разметка, есть обочина. Однако в какой-то момент можно встретить столб, который буквально вырастает посреди дороги. При этом там не установлено каких-либо знаков для того, чтобы водители заранее знали о том, что их ждет.

В комментариях к фото высказываются предположения, что это произошло из-за разногласий между дорожными службами и электриками, которые отвечают за установку столбов. Местные жители между тем рассказали, что столб находится на дороге порядка 20 лет, пишет Inkazan.ru.

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