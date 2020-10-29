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В Коми увеличили прожиточный минимум

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Правительство Республики Коми утвердило величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года. Соответствующий документ подписала и.о. зампреда правительства республики Галина Рубцова.

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Размер прожиточного минимума в среднем для трудоспособного населения составит 15 715 рублей, для пенсионеров — 11 884 рубля, для детей — 14 701 рубль, пишет ИА «Комиинформ».

Итоговая сумма будет зависеть от зоны проживания — северной или южной части Коми. В среднем по республике он составляет 14 567 рублей, что на 147 рублей больше, чем три месяца назад. Для жителей северной зоны — 16 938 рублей, для жителей южной — 13 690 рублей.

В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Печора, Инта, Усинск с подчиненными территориями, а также Усть-Цилемский и Ижемский районы. В южную включены все остальные муниципалитеты.

27 октября в Минтруде России сообщили, в новой методике расчета прожиточного минимума (ПМ) заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионеров.

С 2021 года методичка расчета прожиточного минимума, в том числе для пенсионеров, будет изменена. ПМ составит 86% от величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. По данным Минтруда, ПМП в следующем году в среднем составит 10 022 рубля.

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