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Сбербанк спрогнозировал ключевую ставку ЦБ на уровне 4% в декабре

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Сбербанк ожидает в декабре снижения ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта, до 4% годовых, следует из пресс-релиза банка в четверг, 29 октября.

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Банк России в октябре сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. При этом регулятор сохранил сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, передает «РИА Новости».

Согласно прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит 4–5%, а в 2021 году ожидается подъем на 3–4%.

При этом, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция в конце года будет находиться в диапазоне 3,9–4,2%, в 2021 году — на уровне 3,5–4%.

Ранее 26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что снижение ВВП России по итогам текущего года может составить менее 4%.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо сгладить негативные последствия для экономики, при этом не наращивая заимствования и не растрачивая Фонд национального благосостояния.

Премьер также выразил уверенность, что меры поддержки бизнеса, которые были приняты российским правительством, помогли избежать экономике страны «гораздо более сильного удара».

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