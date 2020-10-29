Первую «умную остановку» презентовали в Тюмени

В тюменском Технопарке на цифровом форуме «Инфотех-2020» прошла презентация «умной остановки». Это модульный каркас с двусторонним экраном и зарядками для телефонов.

Пассажиры смогут узнать расписание автобусов и рассмотреть их маршрут, почитать новости, а также вызвать такси, пишет портал «Наш город». Новинку разработали в Тюмени.

По информации экспертов, стоимость одной такой конструкции составляет 3–5 млн рублей. Всего в городе нужно заменить 330 остановочных павильонов. Осуществить это можно путем концессионных соглашений с крупными российскими компаниями.