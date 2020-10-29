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Волонтеров-медиков наградили медалями в Омске

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В Омске вручили медали «За благодеяния» 50 студентам местного медицинского университета, которые приняли участие в общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Вместе с наградами волонтеры получили грамоты c подписью президента РФ Владимира Путина.

В заксобрании региона состоялась церемония награждения добровольцев, на которой министр образования Омской области Татьяна Дернова отдельно поблагодарила бизнесменов. «Вы, здесь сидящие, по собственной инициативе многое делали: поддерживали врачей и тех, кому стало сложно просто выживать. Я всем вам желаю быть и жить под лозунгом «Кто, если не я», — обратилась Дернова к предпринимателям.

За три месяца домашнего режима волонтеры-медики, добровольцы Ресурсного центра развития добровольчества и «Общероссийского народного фронта» оказали помощь более 23 тыс. жителей, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН». Штаб волонтеров продолжает деятельность и после отмены ограничительных мер.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии коронавируса, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».

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