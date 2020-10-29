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На месте будущей трамвайной линии в Краснодаре началась пересадка лип

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В Краснодаре началась пересадка лип на месте будущей трамвайной линии, которая протянется по Московской улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил мэр Евгений Первышов, подрядчик постарается сохранить каждое дерево. Для этого он выбрал уникальную технику, усовершенствовав зарубежные аналоги. Деревья будут извлекать из грунта таким образом, чтобы максимально сохранить корневую систему, а затем почву вокруг нее завернут в специальную мешковину, пишут «Кубанские новости».

На следующем этапе деревья перевезут к месту новой высадки, где уже подготовлены лунки. 29 октября на новые места высадили 28 лип.

Трамвайная ветка пройдет по Московской улице от улицы Петра Мельникова. К строительству приступят до конца года.

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