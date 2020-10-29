В России запустили образовательный проект об искусственном интеллекте

Бесплатный образовательный проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» стартовал в России. Его цель — рост уровня знания студентов в области искусственного интеллекта, говорится на сайте проекта.

Реализация программы поможет начать карьеру в этой сфере молодежи из регионов, устранить дефицит кадров в высокоинтеллектуальных технологических профессиях, определить социальные проблемы в ключевых регионах проекта и разработать их решения, сообщил оргкомитет образовательного проекта.

Участие в нем принимают школьники, студенты, программисты и все желающие более чем из 75 субъектов РФ, восьми стран СНГ, а также из зарубежья.

По словам одного из руководителей проекта, директора АНО «Социальный медиатор» Гюзеллы Николайшвили, изначально программу рассчитали на участников из российских регионов.

«Мы полагали, что в проекте примут участие только представители семи российских регионов, но их количество возросло с геометрической прогрессией. Затем пришли заявки из Армении, Грузии, Молдовы, Украины, Великобритании, Франции, Ямайки и других стран», — отметила она.

Всего в проекте шесть направлений, три больших курса, пять коротких программ и лекции. Занятия проходят в трех часовых поясах России (по владивостокскому, иркутскому и казанскому времени) в онлайн-формате в удобное для учащихся время.

Для получения знаний достаточно зайти в личный кабинет, открыть записи или включить трансляцию в запланированное время. За успеваемостью ребят следят координаторы, они же отвечают на вопросы.

Инициаторами и исполнителями проекта выступили АНО «Русская школа программирования», АНО «Социальный медиатор» и ПАО «МегаФон» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Как пояснила операционный руководитель проекта, директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова, искусственный интеллект — одна из наиболее бурно развивающихся сфер технологий, находящая применение во многих областях науки и техники. «Среди них — медицина, экономика и банковское дело, промышленность. Ввиду новизны этой области и ее быстрого развития самостоятельное е изучение может быть затруднено», — отметила она.

После освоения набора базовых понятий и инструментов вектор дальнейшего развития становится более понятным, отметила топ-менеджер.

Проект разделили на четыре этапа. Сначала эксперты анализируют социальные проблемы и проблемы образовательной сферы высоких технологий в регионах. Затем проходят открытые онлайн-конференции для новичков в ИИ. Специально для этого оборудовали площадки в Иркутске, Владивостоке, Иннополисе, Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Красноярске. Третий этап предполагает онлайн-курсы для продвинутых участников по теме ИИ.

Занятия с ребятами проведут представители Московского физико-технического института, Дальневосточного федерального университета и университета «Иннополис».

На заключительном этапе участники представят R&D-проекты. Лучшие проекты получат награды, а их решения предложат региональным государственным инстанциям и ИТ-компаниям.

В рамках старта проекта прошли вводные лекции и конференции. Цикл занятий провел руководитель магистерской программы «ИИ и большие данные» Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета, технический директор Центра НТИ по нейротехнологиям виртуальной и дополненной реальности в ДВФУ Александр Кленин.

На другой конференции, «От бизнес-аналитика до дата-саентиста: как найти себя в искусственном интеллекте», спикеры провели обзор профессий, связанных с ИИ.

Онлайн-конференции по искусственному интеллекту собрали более 3,5 тыс. просмотров. Материалы и видеозаписи всех онлайн-занятий, лекций, конференций останутся в личном кабинете участника. Их можно посмотреть в любой момент. Итоги бесплатного образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» подведут 30 января 2021 года.