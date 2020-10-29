Прямой эфир

Сеть проката электровелосипедов тестируют в Южно-Сахалинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске начали тестировать сеть проката электровелосипедов. Для города закупили 90 единиц этого вида транспорта и установили 66 станций.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в администрации, специалисты должны до конца сезона провести пусконаладочные работы, проверить оборудование. После того как эти работы будут завершены, если позволит погода, горожане также смогут протестировать новинку. В полном объеме автоматизированная сеть проката электровелосипедов заработает будущей весной.

Поставкой оборудования занималась компания из Екатеринбурга «Индустрия спорта». Сроки запуска проекта скорректировали, из-за того что в период ограничительных мер некоторые предприятия, участвовавшие в реализации, приостанавливали работу.

В Южно-Сахалинске всего девять точек велопроката. На каждом участке установлено разное количество станций, в зависимости от размера территории.

Велосипеды оборудованы электродвигателем, это помогает ехать, особенно в горку, что свойственно для рельефа Южно-Сахалинска. Прокат будет доступен всем желающим старше 18 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020