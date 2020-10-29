Сеть проката электровелосипедов тестируют в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начали тестировать сеть проката электровелосипедов. Для города закупили 90 единиц этого вида транспорта и установили 66 станций.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в администрации, специалисты должны до конца сезона провести пусконаладочные работы, проверить оборудование. После того как эти работы будут завершены, если позволит погода, горожане также смогут протестировать новинку. В полном объеме автоматизированная сеть проката электровелосипедов заработает будущей весной.

Поставкой оборудования занималась компания из Екатеринбурга «Индустрия спорта». Сроки запуска проекта скорректировали, из-за того что в период ограничительных мер некоторые предприятия, участвовавшие в реализации, приостанавливали работу.

В Южно-Сахалинске всего девять точек велопроката. На каждом участке установлено разное количество станций, в зависимости от размера территории.

Велосипеды оборудованы электродвигателем, это помогает ехать, особенно в горку, что свойственно для рельефа Южно-Сахалинска. Прокат будет доступен всем желающим старше 18 лет.