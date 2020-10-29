В РФ нелегальных перевозчиков лишают транспорта

В Москве на спецстоянки за 10 месяцев отправили 2,3 тыс. машин. Транспорт конфисковали у нелегальных перевозчиков. Им грозят штрафы от 400 тыс. до 1 млн рублей. Некоторые автобусы переделали под большее число пассажиров. Многие компании по перевозке работают без лицензии. Режим труда и отдыха у водителей нарушается. Эксперты отмечают, что в разных регионах страны в теневом сегменте находится от 30% до 60% пассажирских перевозок. Аналитики предлагают ввести единый стандарт качества для этой услуги.