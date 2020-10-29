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В Подмосковье две детские школы искусств получили новые инструменты

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Новые музыкальные инструменты получили две детские школы искусств в Московской области. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Так, музыкальные инструменты в рамках национального проекта «Культура» получили Запрудненская детская школа искусств Талдомского городского округа и детская музыкальная школа №1 Можайского городского округа. Первому учреждению достались рояль, 11 пианино и четыре баяна «Юпитер», а второму — 10 новых фортепиано, два рояля, аккордеон и баян. До конца ноября школа ожидает поставку еще пяти аккордеонов и двух баянов.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», с начала текущего года музыкальными инструментами полностью оснастили 18 детских школ искусств в Подмосковье. До конца 2020 года планируется обеспечить музыкальными инструментами еще 11 таких учреждений.

1 октября сообщалось, что для школ искусств Ижевска закупили музыкальные инструменты на сумму 27,3 млн рублей. Юным музыкантам приобрели 27 пианино, шесть роялей, скрипки, синтезаторы, аккордеоны, гитары и т.д.

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