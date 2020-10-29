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Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии

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Посольство России в 2020 году получило права на могилу захороненного в Японии легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал военный атташе РФ в Токио Сергей Шашков.

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Дипломат выступил на церемонии по случаю 125-летия со дня рождения Героя Советского Союза на пригородном кладбище Тама в Токио. Он рассказал собравшимся там послам стран СНГ о том, что после смерти гражданской жены разведчика Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права перешли ее племяннице, которая умерла в позапрошлом году.

«В этом году после определенных юридических процедур наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии. Поэтому теперь за эту могилу мы полностью несем ответственность», — цитирует Шашкова «РИА Новости». По его словам, попыткам ряда стран переписать историю надо давать самый жесткий отпор.

В церемонии приняли участие послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

У могилы Зорге выставили почетный караул, возложили венок и живые цветы.

Рихард Зорге — легендарный разведчик. Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал информацию о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года.

В Японии он работал с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, а в 1944 году его казнили и похоронили в братской могиле.

В 1949 году гражданская жена опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

9 мая по случаю 75-летия Победы российский посол Михаил Галузин и работники дипломатического представительства возложили венок к могиле советского разведчика.

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