Первую партию остановочных комплексов доставили в Биобиджан

В Биробиджане ведется обустройство площадок, на которых будут смонтированы остановочные комплексы. Работы проводятся в рамках «Плана социального развития центров экономического роста ЕАО». Биробиджан получил средства из федерального бюджета на обновление 14 остановок.

Мэр города Александр Головатый рассказал, что до конца недели должна поступить последняя партия остановочных комплексов. Он признал, что процесс благоустройства идет очень медленно – подготовительные работы начались еще летом, но до сих пор ни одна посадочная площадка не готова.

В соответствии с условиями контракта обустройство остановочных комплексов должны завершить до 15 ноября. Если работы не выполнят в срок или если после приемки выявят недочеты, к подрядчику применят штрафные санкции.

Как уточняет ИА EAOMedia, «Единая субсидия» дальневосточным регионам появилась по поручению президента России Владимира Путина. На заседании президиума Госсовета во Владивостоке глава государства обозначил одну из главных проблем Дальнего Востока – нехватку социальной инфраструктуры.

На карте Дальнего Востока — 58 центров экономического роста. До 2021 года планируется построить, отремонтировать и усовершенствовать более 700 социальных объектов.