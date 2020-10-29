Прямой эфир

В Австралии обнаружили полукилометровый риф

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Австралии исследователи обнаружили новый массивный коралловый риф, который превышает по высоте многие высокие здания мира. Об этом сообщается на сайте Института океана имени Шмидта.

А вокруг — тишина: заслуги и грехи Жак-Ива Кусто
В биографии изобретателя акваланга и неутомимого исследователя морских глубин хватало темных пятен

Как пишет телеканал «Звезда», открытие было сделано Центром по изучению коралловых рифов в Университете Джеймса Кука. По словам исследователя Тома Бриджа, это крупнейший риф, о котором ранее он ничего не знал.

Высота рифа составляет 500 м, его обнаружили 20 октября на гряде Большого барьерного рифа у берегов Кейп-Йорка, расположенного на севере штата Квинсленд. 25 октября специалисты погрузили к рифу подводный робот SuBastian, с которого велась прямая трансляция на сайте института.

Уточняется, что новый риф — восьмой отдельно стоящий в этом районе. Предыдущие семь отображены на карте с 1880-х годов. Ширина основания рифа составляет 1,5 км, а до поверхности океана ему не хватило всего 40 м. Высота созданной природой конструкции больше, чем у многих зданий, построенных человеком. Выяснилось, что она превышает на 324 м Эйфелеву башню и на 500 м – Эмпайр-стейт-билдинг, пишет «Москва 24».

По информации специалистов, такие коралловые структуры могут формироваться на протяжении тысячелетий, отмечает телеканал «360». Ученые утверждают, что такие «шпили» образуются в результате роста нескольких поколений кораллов. Они могут крепиться либо к морским скалам, либо к скелетам своих «предшественников».

Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тыс. км вдоль северо-восточного побережья Австралии. Эти рифы в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020