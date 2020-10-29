В Австралии обнаружили полукилометровый риф

В Австралии исследователи обнаружили новый массивный коралловый риф, который превышает по высоте многие высокие здания мира. Об этом сообщается на сайте Института океана имени Шмидта.

Как пишет телеканал «Звезда», открытие было сделано Центром по изучению коралловых рифов в Университете Джеймса Кука. По словам исследователя Тома Бриджа, это крупнейший риф, о котором ранее он ничего не знал.

Высота рифа составляет 500 м, его обнаружили 20 октября на гряде Большого барьерного рифа у берегов Кейп-Йорка, расположенного на севере штата Квинсленд. 25 октября специалисты погрузили к рифу подводный робот SuBastian, с которого велась прямая трансляция на сайте института.

Уточняется, что новый риф — восьмой отдельно стоящий в этом районе. Предыдущие семь отображены на карте с 1880-х годов. Ширина основания рифа составляет 1,5 км, а до поверхности океана ему не хватило всего 40 м. Высота созданной природой конструкции больше, чем у многих зданий, построенных человеком. Выяснилось, что она превышает на 324 м Эйфелеву башню и на 500 м – Эмпайр-стейт-билдинг, пишет «Москва 24».

По информации специалистов, такие коралловые структуры могут формироваться на протяжении тысячелетий, отмечает телеканал «360». Ученые утверждают, что такие «шпили» образуются в результате роста нескольких поколений кораллов. Они могут крепиться либо к морским скалам, либо к скелетам своих «предшественников».

Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тыс. км вдоль северо-восточного побережья Австралии. Эти рифы в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.