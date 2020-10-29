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Оказание плановой помощи приостановили в хабаровских поликлиниках

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В Хабаровском крае с 28 ноября и до 8 ноября поликлиники не будут оказывать плановую медицинскую помощь. Там принимают только экстренных больных. Решение связано с увеличением заболеваемости коронавирусом.

Как заявили ИА AmurMedia в краевом минздраве, все пациенты, у которых есть экстренные показания для обращения в поликлинику, обслуживаются. Плановый прием временно прекращен. Речь идет, к примеру, о физиотерапевтическом лечении или записи к узкому специалисту.

В ведомстве при этом уточнили, что стоматологические клиники и женские консультации работают в обычном режиме.

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