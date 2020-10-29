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Безработица в России снизилась до 6,5%

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Безработица в России снизилась до 6,5%. Показатели пошли вниз впервые с февраля. Уровень безработицы в августе составил 6,6%, а с сентября начался плавный рост занятости. С началом пандемии весной показатели выросли до максимума, зафиксированного в 2012-м году. К маю 2020-го количество безработных превысило 4,5 млн человек. В настоящее время идёт восстановление спроса на рабочую силу, а к 2021-му году специалисты прогнозирует снижение безработицы в России до 5,4%.

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