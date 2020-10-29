Регионы получат 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Владимир Путин на совещании с правительством 28 октября потребовал выделить 10 млрд рублей регионам для борьбы с коронавирусом.

Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-19, подчеркнул российский лидер.

«Именно на эти цели, а не на какие-то другие. Есть и обращения, в том числе обращения ко мне с некоторых территорий, с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах РФ. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать. Нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит», — обратился президент к вице-премьеру Татьяне Голиковой.