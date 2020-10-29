Перенесший COVID-19 Куценко рассказал о коварстве болезни

Актер Гоша Куценко, переболевший коронавирусом, в среду, 28 октября, опубликовал в Instagram видеообращение к россиянам.

Куценко рассказал о своем выздоровлении и поблагодарил всех специалистов, которые борются с пандемией.

«Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски! Люди не ведают, что болтают! Верьте врачам и тем, кто перенес. Особенно в тяжелой форме!» — написал актер в подписи к видео.

Также артист призвал всех носить медицинские маски и в качестве примера привел Китай. По словам Куценко, благодаря средствам индивидуальной защиты и соблюдению социальной дистанции стране удалось победить эпидемию.

26 октября стало известно, что российский актер Сергей Никоненко переболел коронавирусом. По словам артиста, в больнице он провел пять дней, два из которых прошли в реанимации. Сейчас Никоненко чувствует себя хорошо.