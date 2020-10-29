Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии

Российское посольство в Мадриде высмеяло заявление ряда испанских СМИ о «российском следе» в стремлении Каталонии к независимости.

Ранее в испанской прессе появились утверждения о том, что якобы судья из Барселоны, занимающийся расследованием выделения средств сепаратистам в 2017 году, узнал о предложении экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить 10 тыс. российских военных.

Дипломаты с юмором отнеслись к таким предположениям и посоветовали добавить еще два нуля к числу солдат. Кроме того, посольство РФ пошутило, что, согласно заговору, военных должны были перебросить на самолетах «Муха» и «Чато» (И-16 и И-15 — созданные в 1930-х годах советские истребители-монопланы).

«Войска должны были быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа», — говорится в сообщении российской дипмисии в Twitter.

После сообщений о «русском следе» активисты каталонского движения за независимость также решили высмеять обвинения. Они вышли на митинг и спели «Калинку», отмечает РЕН ТВ.

1 октября 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии от Испании. В голосовании приняли участие более 3 млн человек, 90% из которых выступили за отделение региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. Власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть сепаратистов покинула страну, некоторые были арестованы.