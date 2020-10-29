Прямой эфир

Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское посольство в Мадриде высмеяло заявление ряда испанских СМИ о «российском следе» в стремлении Каталонии к независимости.

Вместе в карьер: как экс-глава Каталонии опять пошел за суверенитетом
Новая партия Карлеса Пучдемона должна объединить под своими знаменами всех борцов за независимость

Ранее в испанской прессе появились утверждения о том, что якобы судья из Барселоны, занимающийся расследованием выделения средств сепаратистам в 2017 году, узнал о предложении экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить 10 тыс. российских военных.

Дипломаты с юмором отнеслись к таким предположениям и посоветовали добавить еще два нуля к числу солдат. Кроме того, посольство РФ пошутило, что, согласно заговору, военных должны были перебросить на самолетах «Муха» и «Чато» (И-16 и И-15 — созданные в 1930-х годах советские истребители-монопланы).

«Войска должны были быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа», — говорится в сообщении российской дипмисии в Twitter.

После сообщений о «русском следе» активисты каталонского движения за независимость также решили высмеять обвинения. Они вышли на митинг и спели «Калинку», отмечает РЕН ТВ.

1 октября 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии от Испании. В голосовании приняли участие более 3 млн человек, 90% из которых выступили за отделение региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. Власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть сепаратистов покинула страну, некоторые были арестованы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020