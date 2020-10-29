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Посольство РФ высмеяло информацию о «российском следе» в каталонском кризисе

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Посольство России в Испании 28 октября отреагировало на информацию о том, что суд якобы выявил «российский след» в деле о каталонском сепаратистском кризисе в 2017 году.

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«Внимание: появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля, и самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать», — говорится в заявлении.

Ранее ряд СМИ написали, что Россия осенью 2017 года якобы предложила экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону 10 тыс. солдат, а также выплату всех долгов, если он объявит о независимости региона. Испанская пресса ссылается на материалы барселонского суда, которые основываются на аудиозаписях разговоров 2018 года с участием каталонского политика Виктора Террадельаса.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. В свою очередь, власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальные были арестованы.

Газета El País в 2019 году писала о якобы посещавших Барселону с ноября 2016 года по декабрь 2017 года сотрудниках ГРУ. Кроме того, по информации издания, в Испании ведется расследование в связи с вмешательством во внутренние дела Каталонии группы, связанной с российскими спецслужбами. Москва неоднократно указывала на нелепость подобных заявлений и категорически опровергала вмешательство в дела других стран.

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