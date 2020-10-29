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Госдуме предложили заложенные на праздники деньги потратить на маски

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Депутат Госдумы Никита Березин выступил с инициативой направить деньги, заложенные в бюджете на организацию праздников и фестивалей, на оплату медицинских масок для населения.

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Парламентарий подчеркивает, что граждане неохотно выполняют требования властей о соблюдении масочно-перчаточного режима из-за затрат, однако изменить ситуацию помогла бы бесплатная раздача масок и перчаток. Их, считает Березин, можно закупать благодаря сэкономленным средствам за счет отмененных из-за пандемии праздников.

«Обязывая граждан под угрозой штрафов их [маски] использовать, органы власти возлагают на них дополнительные финансовые расходы», — поясняет он в своем обращении, которое есть у «Известий».

В масштабах страны эта сумма составит более 6–7 млрд рублей, отметил Березин. Поддержать депутата готовы в большинстве фракций Госдумы, однако некоторые считают данную тему в большей степени популистской.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

COVID в помощь: в ГД просят потратить деньги от праздников на маски

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