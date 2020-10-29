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Хакеры получили доступ к 15 тыс. камер наблюдения в Москве

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В Москве есть как минимум 15 тыс. скомпрометированных частных камер, сообщил «Известиям» источник в хакерских кругах. Это устройства в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях. О городской системе видеонаблюдения, об утечках из которой ранее сообщал ряд федеральных СМИ, речи не идет.

Доступ к 15 тыс. камер злоумышленники планируют использовать, чтобы создать альтернативную систему распознавания лиц, рассказал источник из хакерских кругов. Уязвимые частные камеры позволяет найти поисковик Shodan. Хакер, используя наводку поисковика, может получить доступ к камерам, пояснил независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Поток видео с камер можно провести через программы по идентификации лиц, доступные и в обычном интернете, рассказал он.

На записанные видео «натравливается» FindFace или другая технология подобного типа, а результат обработки записывается с каждой камеры в базу данных. Одновременно можно привязать людей к локации. Таким образом накапливаются отметки о гражданах. После того как база данных станет наполненной, хакеру нужно будет лишь загрузить туда для поиска фото искомого человека.

«Таким образом, есть возможность создать аналог ЕЦХД (единый центр хранения и обработки данных, куда попадают записи московской системы видеонаблюдения. — «Известия»)», — подытожил Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Компромат-капитал: хакеры получили доступ к 15 тыс. частных камер наблюдения

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