Ремонт военного мемориала в Сандово продолжат в Тверской области

В поселке Сандово Тверской области продолжится ремонт мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на выполнение второго этапа.

Сроки проведения работ – с 17 мая по 1 июля 2021 года. Заказчиком выступает районная администрация, пишут Тверские ведомости.

Согласно дизайн-проекту, нужно обустроить площадь из тротуарной плитки и гранитных плит.