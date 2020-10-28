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Ремонт военного мемориала в Сандово продолжат в Тверской области

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В поселке Сандово Тверской области продолжится ремонт мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на выполнение второго этапа.

Сроки проведения работ – с 17 мая по 1 июля 2021 года. Заказчиком выступает районная администрация, пишут Тверские ведомости.

Согласно дизайн-проекту, нужно обустроить площадь из тротуарной плитки и гранитных плит.

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