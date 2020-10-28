Упавшие деревья уберут на кладбищах Орла

Орловские городские кладбища в ближайшее время очистят от упавших деревьев. В частности, работы будут проводиться на Наугорском, Троицком, Крестительском, Лужковском, Афанасьевском, Иоанно-Богословском, Лепешкинском и Историко-мемориальном кладбищах.

Упавшие деревья — от 8 до 14 м в высоту и свыше 32 см в диаметре, поэтому для их уборки потребуется специализированная техника. Сперва стволы распилят на фрагменты, затем вручную вынесут с кладбища и утилизируют, пишет InfoOrel.ru.

Подрядчик должен выполнить работы стоимостью 130 тыс. рублей до конца декабря.