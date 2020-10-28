Новый экологический маршрут появился в Перми

В центре Перми активисты создали кольцевой экомаршрут «Тропа к Егошихе». Председатель краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов отметил, что первоочередной задачей является привлечение внимания к малым рекам и их долинам.

Маршрут создавался в два этапа. В 2019 году нефтяники и экологи провели большой субботник на Егошихе. Затем в 2020 году общественники выиграли грант ХIХ конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» и продолжили обустройство тропы, передает ИА «Ура.ру».

На берегу реки Егошихи была найдена стоянка первобытного человека эпохи палеолита, которая датируется 15 тысячелетием до нашей эры. При раскопках было собрано несколько тысяч разнообразных каменных орудий. В результате Егошихинская стоянка заняла первое место среди палеолитических памятников Прикамья по количеству находок.