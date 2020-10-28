Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ЕС назвал неприемлемым нарушение соглашений о перемирии в Карабахе
Общество
Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку
Мир
Порядка 650 уголовных дел возбуждено в Белоруссии из-за протестов
Мир
США отнесли еще одну организацию КНР к числу иностранных миссий
Спорт
«Краснодар» разгромно уступил «Челси» во втором туре Лиги чемпионов

Девочка выпрыгнула из окна горящей квартиры в ЕАО и повредила позвоночник

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Ленинское Еврейской автономной области произошел пожар в доме на Школьной улице. Чтобы спастись из огня 12-летняя девочка выпрыгнула из окна и повредила спину, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пожар возник днем 28 октября. Жильцы самостоятельно почувствовали запах гари и эвакуировались. В горящей квартире осталась школьница. Ее мама с соседями растянули под окном одеяло и уговорили прыгнуть.

Родители отвезли пострадавшую в больницу. У нее диагностированы травмы позвоночника.

Прибывшие пожарные потушили огонь и предотвратили его распространение на другие квартиры. В результате выгорела одна комната, остальные помещения покрылись копотью. Ущерб, по предварительной оценке собственников, составил 1,5 млн рублей.

Предполагаемая причина возгорания – перегрузка электросети, которая привела к замыкания.

28 октября главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС Москвы Антон Гладилин рассказал, как следует действовать при обнаружении признаков пожара при выходе из квартиры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020