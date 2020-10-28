Девочка выпрыгнула из окна горящей квартиры в ЕАО и повредила позвоночник

В селе Ленинское Еврейской автономной области произошел пожар в доме на Школьной улице. Чтобы спастись из огня 12-летняя девочка выпрыгнула из окна и повредила спину, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пожар возник днем 28 октября. Жильцы самостоятельно почувствовали запах гари и эвакуировались. В горящей квартире осталась школьница. Ее мама с соседями растянули под окном одеяло и уговорили прыгнуть.

Родители отвезли пострадавшую в больницу. У нее диагностированы травмы позвоночника.

Прибывшие пожарные потушили огонь и предотвратили его распространение на другие квартиры. В результате выгорела одна комната, остальные помещения покрылись копотью. Ущерб, по предварительной оценке собственников, составил 1,5 млн рублей.

Предполагаемая причина возгорания – перегрузка электросети, которая привела к замыкания.

28 октября главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС Москвы Антон Гладилин рассказал, как следует действовать при обнаружении признаков пожара при выходе из квартиры.