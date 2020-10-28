Новый светофор запустили в Южно-Сахалинске

В районе Лиственничное в Южно-Сахалинске запустили в работу светофор на пешеходном переходе в районе бывшего поста ГИБДД. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В понедельник, 27 октября, светофор работал в режиме мигания желтого сигнала. Со второй половины дня 28 октября он начал функционировать в штатном режиме.

В связи с вводом нового объектов автомобилистов просят быть внимательней.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Южно-Сахалинске привлекли к ответственности за парковку на газонах 1232 нарушителя. Общая сумма штрафа превысила 1,5 млн рублей.