Дом культуры на 200 мест появится в Липецкой области

В Задонском районе Липецкой области завершается строительство нового дома культуры на 200 мест. Его возводят в селе Хмелинец, где в последние годы все занятия в секциях и концерты проводились в здании бывшего местного универмага.

В здании сейчас проводятся штукатурные работы и завершается кирпичная кладка фронтонов. Также почти закончено устройство электропроводки. Строители уже залили фундаменты под опоры освещения, электроснабжения и наружных сетей связи, сообщает LipetskMedia.

Стоимость строительства составила 32 млн рублей.

Глава региона Игорь Артамонов отмечает, что новый ДК будет востребован у местных жителей и даст возможность местным талантам реализовать свои творческие идеи и проекты.

5 октября сообщалось, что в селе Унара Седельниковского района Омской области в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировали старый ДК. На эти цели было выделено 5,5 млн рублей.