Экс-банкир Гаркуша обвинил топ-менеджера банка «Траст» в крупном мошенничестве

Бывший зампред правления петербургского банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша, обвиняемый в 10 эпизодах особо крупного мошенничества, написал заявление в Следственный комитет России (СК) на исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, находящегося в настоящее время под стражей.

По информации источника «Известий», Гаркуша обвиняет Хабарова в том, что тот в 2014 году похитил у него 12 млн рублей и $1,63 млн.

Адвокат Владимир Слащев, представляющий интересы Хабарова в суде, заявил «Известиям», что эта новость его «ошарашила».

«Я об этом слышу впервые, вследствие того, что нашего подзащитного Хабарова, мягко говоря, не совсем в соответствии с законом заключали под стражу. После, находясь под стражей, он вовсе попал в карантинный режим. Мы к нему физически не имеем доступа с момента заключения под стражу. Я даже не могу у него в ближайшее время спросить, получить комментарий по этому вопросу. Я ничего об этом не знаю, ничего вам не подскажу», — сказал он.

Еще один защитник банкира, адвокат Тимур Хутов, также затруднился прокомментировать изданию эту информацию.

«Нам надо обсудить это с ним (Хабаровым. — Ред.), надеюсь, в ближайшее время получится», — сказал он.

В настоящее время Хабаров находится под стражей в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Сам банкир вину не признает, утверждая, что у него с Богатиковым гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство. 28 октября следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения Хабарову с содержания под стражей на домашний арест.

31 июля этого года Смольнинский районный суд Петербурга заключил Дмитрия Гаркушу под стражу до 29 сентября. По версии следствия, не позднее марта 2013 года Сергей Сомов, занимавший тогда пост председателя правления банка «Таврический», вступил в сговор со своим заместителем Гаркушей и рядом неизвестных на данный момент лиц с целью похитить деньги учреждения. Соучастники с помощью ООО «Милан» через преступную схему вывели из финансового учреждения не менее 450,18 млн рублей. Компания, по данным следствия, была аффилирована с ликеро-водочным заводом «Ливиз» Александра Сабадаша. Гаркуша свою вину в содеянном не признает. 28 сентября суд продлил ему срок ареста до 16 декабря, сообщает телеканал «78».

Примечательно, что в октябре 2017 года Петербургский Смольнинский районный суд вынес приговор Гаркуше, Сабадашу и Сомову по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с выводом за рубеж средств банка «Таврический». Все трое фигурантов получили по семь лет лишения свободы, их также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей и возместить банку причиненный ущерб, который оценивается более чем в 189 млн рублей. По данным следствия, обвиняемые по предварительному сговору перевели именно такую сумму на счет «Ливиза» вопреки установленным процедурам выдачи кредитов.

Как сообщили позднее «РИА Новости» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Гаркуша, Сабадаш и Сомов вышли на свободу по УДО в начале декабря 2019 года.