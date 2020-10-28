Два подростка пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком в Омске

В Омске произошло столкновение маршрутки и большегруза. В ДТП пострадали два подростка, сообщает городское УГИБДД.

Информация о произошедшем поступила в ведомство 28 октября в 12:40. На пересечении Русско-Полянского тракта и Яснополянского проспекта грузовик MAN врезался в маршрутку Ford Transit, ехавшую по маршруту № 413, пишет ИА «Город55».

В момент ДТП в микроавтобусе находились два пассажира-подростка в возрасте 13 и 14 лет. Оба получили травмы, им понадобилась медицинская помощь.

По данным Госавтоинспекции, в момент столкновения оба водителя были трезвыми. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 28 октября сообщалось, что в Заводоуковске Тюменской области столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, в результате чего пострадали 10 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд 84-летнего водителя внедорожника на встречную полосу.