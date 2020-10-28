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Киев подтвердил план открытия новых пунктов пропуска в Донбассе

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Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала открытие 10 ноября двух контрольно-пропускных пунктов в регионе. Об этом 28 октября сообщается на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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«Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — «Золотое» и «Счастье» — 10 ноября», — говорится в сообщении.

Там также указывается, что первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил в готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. Ожидается, что 6 ноября он посетит эти пункты пропуска для решения организационных вопросов.

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе было принято решение открыть один новый пункт пропуска в Донбассе. 1 октября участники подтвердили намерение одновременно открыть два новых КПВВ на линии соприкосновения в Донбассе до 10 ноября: «Луганск–Счастье», «Первомайск–Золотое» (оба — в Луганской области).

Позднее Киев отказывался предоставить информацию, обеспечивающую выполнение работ по оборудованию пункта пропуска через линию соприкосновения у города Счастье. Тогда же стало известно, что украинская сторона ведет работы по оборудованию КПВВ в районе города Золотое.

Только 19 октября в Киеве подтвердили план открыть 10 ноября пункт пропуска у границы с Украиной в городе Счастье.

Сегодня единственный пункт пропуска между непризнанной Луганской Народной Республикой и Украиной находится в поселке Станица Луганская на мосту через реку Северский Донец. 13 октября стало известно, что Украина прекратит пропуск людей около Станицы Луганской с 15 по 31 октября.

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