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Более сотни предприятий оштрафовали за один день в Петербурге

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В Санкт-Петербурге за первый день ужесточения режима ограничений оштрафованы 113 предприятий. Об этом говорится в отчете Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Кроме того, за понедельник к ответственности привлекли сразу 23 петербуржцев, которые отказывались соблюдать санитарные нормы. При этом чаще всего нарушения фиксировались в метрополитене.

Отмечается, что 26 октября специалисты проверили 3150 магазинов, точек общественного питания и других организаций. Чаще всего нарушения фиксировались в Московском, Красногвардейском и Василеостровском районах города, информирует телеканал «78».

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