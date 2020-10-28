Закон о запрете придорожной торговли рыбой готовят в Приморье

В правительстве Приморского края рассмотрели законопроект об установлении административной ответственности за продажу рыбы и морепродуктов на территории общего пользования, которая находится вне торговых объектов, а также за организацию такой деятельности.

Как объяснил зампредседателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Юрий Корсаков, исключение составит продажа продукции на розничных рынках, ярмарках, выставках, в форме развозной и разносной торговли, продажа с использованием автоматов, пишет РИА «Восток-Медиа».

Нарушителям грозит штраф. Для физических лиц он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

С предложением дополнить ст. 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» выступил амурский бассейновый природоохранный прокурор.

В пояснительной записке к документу говорится, что продажа рыбы и морепродуктов вдоль дорог и в других неустановленных для этого местах приобрела в Приморье массовый характер. В период путины особенно распространена торговля тихоокеанскими лососями и икрой.

19 октября президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым заявил, что рыбная отрасль в России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, работает ритмично, показатели соответствуют 2019 году.