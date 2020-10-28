В Геленджике рассматривают возможность усиления скважин водозабора

В Геленджике (Краснодарский край) обсудили вопрос поиска источников дополнительного водоснабжения. Замглавы города Андрей Грачев провел на Дивноморском водозаборе выездное совещание со специалистами «Эжмогеологии» и «Концессий».

По словам Грачева, в ходе совещания обсуждался вопрос усиления скважин Дивноморского водозабора, а также поиска воды методом электроразведки на Маркхотском хребте и других участках. Найденные месторождения будут исследованы, чтобы к началу следующего курортного сезона начать их разработку, пишут «Кубанские новости».

Данные мероприятия станут альтернативой разрабатываемым сейчас стратегиям поиска воды.

Как сообщает пресс-служба администрации курортного города, сегодня из 35 скважин водозабора работают девять, три из них — в половину мощности. Ежесуточно добывается 7–8 тыс. кубометров воды при номинальных 20 тыс. кубов.

С 15 сентября вода в городе подается на три часа в сутки. Прорабатывается вопрос строительства станций опреснения морской воды. К поиску решений также присоединилось Русское географическое общество.