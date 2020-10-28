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Россия запросила у США выдачу экс-мэра Нижнего Новгорода

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Генеральная прокуратура России добивается выдачи из США бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, который обвиняется в РФ в получении взятки и был объявлен в международный розыск. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в надзорном ведомстве.

В чем сила брать: у трети бизнесменов в 2018 году вымогали взятки
И каждый третий из них в итоге заплатил

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, 1 сентября 2020 года Кондрашов задерживался в США за нарушение иммиграционного законодательства.

«В связи с установлением его местонахождения на территории указанного государства Генеральной прокуратурой Российской Федерации в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Олега Кондрашова в Россию», — отмечается в сообщении.

В настоящее время взаимодействие с американской стороной по данному вопросу продолжается. В Генпрокуратуре отметили, что Кондрашов был объявлен в международный розыск в августе 2018 года.

По версии следствия, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов, желая незаконно обогатиться, в 2012–2013 годах получили от предпринимателя взятку на общую сумму 17 млн рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория и решение вопросов по ритуальному бизнесу.

Было возбуждено уголовное дело. Привалова и посредников в получении взятки задержали в 2018 году. Им предъявлены обвинения.

Олег Кондрашов руководил администрацией областного центра с 2005 по 2010 год. Затем он повторно избирался депутатом гордумы, сложил полномочия после утверждения в должности главы администрации. Депутаты гордумы в 2015 году отклонили итоговый отчет Кондрашова и проголосовали за его отставку.

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